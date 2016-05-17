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abd'den flaş açıklama: 'silah vermeye hazırız'

ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 'SİLAH VERMEYE HAZIRIZ'

Peter Cook, ABD'nin Libya'ya silah verebileceğinin belirtilmesi üzerine, talimat verilmediğini, fakat buna hazır olduklarını söyledi.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 09:34
Puan Ver : Abd'den Flaş Açıklama: 'silah Vermeye Hazırız'(7/10)8


Cook, günlük basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin  Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı görüşmelerden sonra Libyahükümetine  destek vereceklerini belirtmesine ilişkin soruları yanıtladı.

 

Cook, “Bize düşen rolü oynamak için hazır bir şekilde bekliyoruz.  Fakat bu bildiri henüz yeni hazırlandı ve bildiğim kadarıyla şu ana kadar bu  konuya ilişkin bizi harekete geçirecek bir talep yok” dedi.

 

Konuya ilişkin detay vermekten kaçınan Cook, ABD Savunma Bakanlığına  henüz bilgi verilmediğini belirterek, süreci takip ettiklerini söyledi.

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de günlük basın  toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

DAEŞ'e karşı mücadele bağlamında Libya'ya silah verilebileceğine dair  kararın bugün alındığına dikkati çeken Kirby, “Süreci bekleyerek sonucu  göreceğiz” dedi.








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