

Cook, günlük basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı görüşmelerden sonra Libyahükümetine destek vereceklerini belirtmesine ilişkin soruları yanıtladı.







Cook, “Bize düşen rolü oynamak için hazır bir şekilde bekliyoruz. Fakat bu bildiri henüz yeni hazırlandı ve bildiğim kadarıyla şu ana kadar bu konuya ilişkin bizi harekete geçirecek bir talep yok” dedi.







Konuya ilişkin detay vermekten kaçınan Cook, ABD Savunma Bakanlığına henüz bilgi verilmediğini belirterek, süreci takip ettiklerini söyledi.







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







DAEŞ'e karşı mücadele bağlamında Libya'ya silah verilebileceğine dair kararın bugün alındığına dikkati çeken Kirby, “Süreci bekleyerek sonucu göreceğiz” dedi.