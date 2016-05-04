

Ateşkesi güçlendirmek için Cenevre'de temaslarda bulunan Kerry, "Askeri kazanımlar elde etmeye çalışmak iç savaşı bitirmeyecektir" dedi. Kerry Halep'te ateşkese uyulmaması halinde, bunun askeri sonuçları olacağını, savaşın yeniden Suriye'nin tüm bölgelerine yayılabileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'nın isteyeceğini zannetmediği böylesi bir gelişmenin Esad'ın yararına olmayacağını belirtti.