ABD'DEN ESAD'A UYARI: STRATEJİN İÇ SAVAŞI BİTİRMEZ
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı, ülkesinde 27 Şubat'ta ilan edilen ateşkese uyması yolunda uyardı.
Ateşkesi güçlendirmek için Cenevre'de temaslarda bulunan Kerry, "Askeri kazanımlar elde etmeye çalışmak iç savaşı bitirmeyecektir" dedi. Kerry Halep'te ateşkese uyulmaması halinde, bunun askeri sonuçları olacağını, savaşın yeniden Suriye'nin tüm bölgelerine yayılabileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'nın isteyeceğini zannetmediği böylesi bir gelişmenin Esad'ın yararına olmayacağını belirtti.
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