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abd'den esad'a cevap: 'kandırılmıştır'

ABD'DEN ESAD'A CEVAP: 'KANDIRILMIŞTIR'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'Ülkenin tamamını geri alacağım' açıklamalarına ABD'den yanıt geldi.

Tarih : 13 Şubat 2016, 09:28
Puan Ver : Abd'den Esad'a Cevap: 'kandırılmıştır'(7/10)4


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'Ülkenin tamamını geri alacağım' açıklamalarına ABD'den yanıt geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner 'Eğer Esad, Suriye'deki savaş için askeri bir çözüm olduğunu düşünüyorsa ' kandırılmıştır' dedi.



Almanya'nın Münih kentinde yapılan Suriye toplantısından "şiddetin durdurulması" kararı çıkmasının ardından Esad başkent Şam'da AFP'ye konuşmuştu.



Esad, ülkenin tamamını geri almaya yemin ettiğini açıklamış, bölgesel aktörlerin dahil olması sebebiyle bunun zaman alacağını ve ağır bir bedeli olacağını söylemişti.








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