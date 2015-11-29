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abd'den dündar ve gül açıklaması

ABD'DEN DÜNDAR VE GÜL AÇIKLAMASI

ABD, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmalarının, Türk hükümetinin basın özgürlüğü taahhütleri konusunda ciddi endişelere yol açtığını açıkladı

Tarih : 29 Kasım 2015, 09:35
Puan Ver : Abd'den Dündar Ve Gül Açıklaması(9/10)6


ABD, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmalarının, Türk hükümetinin basın özgürlüğü taahhütleri konusunda ciddi endişelere yol açtığını açıkladı



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin, Türkiye'nin saygın gazetelerinden Cumhuriyet'in, deneyimli editörlerinin tutuklanmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.



Toner açıklamasında şunları söyledi:



"Bu olay, hükümeti eleştiren medya kuruluşlarına karşı yargı ve adli kolluk birimlerinin şüphe uyandıran haller çerçevesinde uyguladığı eylemler dizisinin son örneği.



Türk yetkililerden, Türkiye anayasasının da güvence altına aldığı ifade ve basın özgürlüğüne uygun olarak, medya ile sınırlı olmadan tüm bireylerin ve kurumların her türlü düşünce ve eleştiriyi açıklama özgürlüklerini koruma çağrısı yapıyoruz. Bu sonuçta Türkiye'nin demokrasisini güçlendirecektir."








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