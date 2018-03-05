ABD'DEN DEV ÇIKARMA! 43 YIL SONRA İLK KEZ BOZGUNA UĞRADIĞI ÜLKEDE
ABD uçak gemisi, 1975 yılından bu yana ilk kez Vietnam'da. 6 bin kişilik Amerikan askeriyle yapılan dev çıkarmanın Çin'i kızdırması bekleniyor.
ABD donanmasına ait bir uçak gemisi, Vietnam Savaşı'ndan sonra ilk kez ülkeyi ziyaret ediyor.
Kruvazör ve destroyerin eşlik ettiği USS Carl Vinson, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı politikalarını engelleme çabaları sürerken 6 bin kişilik mürettebatıyla Vietnam'ın liman kenti Danang'a geldi.
1975 yılında sona eren savaştan sonra komünist liderlik altında birleşen Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a o tarihten beri bu sayıda ABD askeri gelmemişti.
DOSTLUK ZİYARETİ
Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, ABD donanmasının teknik takas, spor müsabakaları ve diğer etkinlikler dahil dostluk ziyareti yaptığını söyledi. Hang'a göre, ülkeye gelen ABD güçleri ikili ilişkileri ilerletecek, iş birliği, güvenlik, istikrar ve barışın sürdürülmesine katkıda bulunacak.
ABD, SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRMIŞTI
Vietnam ile ilişkilerini 1995'te normalleştiren ABD, 2016'da ülkeye yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı.
ZİYARETİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİCİ
Ziyaretin, Çin'in Paracel adaları ve Vietnam'ın mülkiyet iddia ettiği Spratlys'teki yedi suni adada askeri yığınağını arttırdığı dönemde yapılması dikkati çekiyor.
BU HAMLE ÇİN'İ KIZDIRACAK
Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.
Çin, 1947'de yayımladığı dokuz kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde egemenliği olduğunu savunuyor.
Kaynak: haberinburada
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