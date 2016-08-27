O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABD'DEN DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI !


ABD'DEN DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI !
Tarih : 27 Ağustos 2016, 09:08
Puan Ver : Abd'den Dengeleri Değiştirecek Flaş Suriye Açıklaması !(0/10)


ABD  Dışişleri Bakanı Kerry, "Bugün ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun  iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması  konusunda teknik detayların çoğu netlik kazandı. ancak bazı teknik sorunların  çözülmesi gerek. Anlaşmaya yakınız ama Suriye halkının ihtiyaçlarını  karşılamayacak, uygulanmayacak bir anlaşma yapmak istemiyoruz. Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Bağımsız bir Kürt  girişimini desteklemiyoruz, bazı unsurları ile sınırlı bir şekilde iş birliği  yapıyoruz. Dostumuz Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz" diye konuştu.








Etiketler: Abd  Den  Dengeleri  Değiştirecek  Flaş  Suriye  Açıklaması      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER