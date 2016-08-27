ABD'DEN DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI !
ABD Dışişleri Bakanı Kerry, "Bugün ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması konusunda teknik detayların çoğu netlik kazandı. ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerek. Anlaşmaya yakınız ama Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamayacak, uygulanmayacak bir anlaşma yapmak istemiyoruz. Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz, bazı unsurları ile sınırlı bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Dostumuz Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz" diye konuştu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar