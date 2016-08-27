

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, "Bugün ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması konusunda teknik detayların çoğu netlik kazandı. ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerek. Anlaşmaya yakınız ama Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamayacak, uygulanmayacak bir anlaşma yapmak istemiyoruz. Suriye'nin bütünlüğünden yanayız. Bağımsız bir Kürt girişimini desteklemiyoruz, bazı unsurları ile sınırlı bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Dostumuz Türkiye'nin hassasiyetini anlıyoruz" diye konuştu.