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abd'den çin'e 'kuzey kore' çağrısı

ABD'DEN ÇİN'E 'KUZEY KORE' ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ekonomik gücünü kullanarak Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik programlarını durdurmasını istedi.

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:05
Puan Ver : Abd'den Çin'e 'kuzey Kore' Çağrısı(5/10)6


ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında Çin hükümetine seslenerek, Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanması çağrısında bulundu.



Çin'in Kuzey Kore ile güçlü ticari ilişkileri olduğunu belirten Toner, "Çin'in ekonomik ilişkilerden dolayı Kuzey Kore'ye karşı bir üstünlüğü var. Çin, Kuzey Kore'yle olan bu özel ilişkisini kullanarak nükleer ve balistik programların durmasını sağlayabilir." dedi.



 



kaynak:ahaber








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