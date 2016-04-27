ABD'DEN BİR 'TERÖR' UYARISI DAHA
Reuters'ın haberine göre; ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki ABD vatandaşlarına konuya ilişkin bir e-posta gönderildi.
"Acil mesaj" olarak tanımlanan açıklamada, "ABD, terör örgütlerinin Türkiye'deki popüler turistik merkezlere yönelik saldırı fırsatı aradığına dair sağlam bulgular elde etmeyi sürdürüyor" ifadesi yer aldı.
Söz konusu e-postada, "Türkiye'deki yabancı turistlerin terör örgütleri tarafından açık bir şekilde hedef alındığı" da ifade edildi.
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