

Reuters'ın haberine göre; ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki ABD vatandaşlarına konuya ilişkin bir e-posta gönderildi.







"Acil mesaj" olarak tanımlanan açıklamada, "ABD, terör örgütlerinin Türkiye'deki popüler turistik merkezlere yönelik saldırı fırsatı aradığına dair sağlam bulgular elde etmeyi sürdürüyor" ifadesi yer aldı.







Söz konusu e-postada, "Türkiye'deki yabancı turistlerin terör örgütleri tarafından açık bir şekilde hedef alındığı" da ifade edildi.