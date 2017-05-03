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abd'den balistik füze denemesi

ABD'DEN BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

ABD, uzun menzilli balistik füze denemesi yaptı. Açıklamada, füzenin 6 bin 759 kilometre uzaklıktaki hedefine ulaştığı belirtildi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 14:25
Puan Ver : Abd'den Balistik Füze Denemesi(8/10)7


ABD'nin uzun menzilli balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.



Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı, California eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden "Minuteman 3" kıtalar arası balistik füzenin silahsız olarak fırlatıldığını açıkladı.



Açıklamada, füzenin 6 bin 759 kilometre uzaklıktaki hedefine ulaştığı belirtildi.



Ülkenin nükleer gücünün bir parçası olan bu deneme, ABD'nin silah siteminin savaşa hazırlığı ve hassasiyetini test etmek amacıyla 10 aydır planlanıyordu.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Abd  Den  Balistik  Füze  Denemesi    haber

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