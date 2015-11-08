ABD'DEN ASKERLİK YAPMAK İÇİN GELDİ, KAZADA ÖLDÜ
Otomobilin ışıklı kavşakta sinyalizasyon direğine çarpması sonucu sürücü Kemal Kara hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde otomobilin ışıklı kavşakta sinyalizasyon direğine çarpması sonucu sürücü 24 yaşındaki Kemal Kara öldü, aynı yaştaki arkadaşı Deniz Bakır yaralandı. Ölen gencin ABD'de yaşadığı, kısa dönem askerlik yapmak için Türkye'ye geldiği belirtildi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Sorgun Mahallesi D-400 karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan Alanya yönüne giden Kemal Kara yönetimindeki 07 JR 769 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce refüjdeki kaldırıma, ardından da sinyalizasyon direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Kemal Kara olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı Deniz Bakır yaralandı. Deniz Bakır, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kemal Kara'nın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak aynı hastanenin morguna konuldu.
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