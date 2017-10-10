ABD'DEN AMERİKA PASAPORTU İLE DİREK GELECEK YOLCULARA VİZE YASAĞI BAŞLADI
ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularının süresiz askıya alınmasının ardından dün akşam saat 22.00 itibariyle vize yasağı başladı.
Türk Hava Yolları'nın TK-4 sefer sayılı uçağı ile New York'tan İstanbul'a saat 05.00'de gelen ve İstanbul'dan transit olarak başka ülkelere gidecek olan yolcular sorunsuz şekilde uçaklarına bindiler.
"ÇOĞU KİŞİ TEDİRGİN UÇAKTA"
Bir aylık tatil için Amerika'da bulunan Fadime Kurt basın mensuplarına yaptığı açıklama da şunları söyledi.etti; "Bir restoranda otururken Türk bir öğrenci ile karşılaştık .Bu hafta sonu geleceğini söylemiş bilet almış. Fakat gelmeye korktuğunu söylüyordu. Acaba vize krizi nedeniyle benimde için bir sorun olabilir mi? Gelmesem mi? Dediğini biliyorum. Hiç bir sıkıntı yaşamadık" dedi.
Recep Kurt ise, "Türkiye'ye gelip de dönüşte vize sorunu çıkacak diye çoğu kişi tedirgin. Uçakta da hiçbir şeye rastlamadık" şeklinde konuştu.TRANSİT YOLCULARA GİRİŞ VİZE VERİLMEYECEK
Yasaklar kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelen yolculara dün saat 22.00 itibariyle sınır kapılarında vize verilmeyeceği açıklandı. Bu akşam tam anlamıyla başlayacak yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek. Yasak kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelecek sporcular da vize alamayacak. Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşları ise bugün akşam saat 22.00'den sonra Türkiye'ye giriş vizesi verilmeyecek.THY YOLCULARINA AÇIKLAMA
Karşılıklı vize yasaklamasının ardından THY yolcularının mağdur olmamaları için bir açıklama yaptı: Açıklamada Türkiye'den Amerika'ya ve Amerika'dan Türkiye seyahat edecek, Türk pasaportlu veya Amerika pasaportlu yolcularının 09 Ekim 2017'den önce alınan biletleri için 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceklerini Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabileceklerini, Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecek açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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