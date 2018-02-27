ABD'DEN AFRİN AÇIKLAMASI: DAEŞ'LE MÜCADELEDE DİKKATLERİ DAĞITIYOR
ABD Merkez Komutanlığı Afrin ile ilgili yaptığı açıklamada, "Afrin harekatı DAEŞ'le mücadelede dikkatleri dağıtıyor. Türkiye'ye karşı şeffafız her gün görüşüyoruz."
Kaynak: haberinburada
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