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ABD'DEN AFRİN AÇIKLAMASI: DAEŞ'LE MÜCADELEDE DİKKATLERİ DAĞITIYOR


ABD'den Afrin açıklaması: DAEŞ'le mücadelede dikkatleri dağıtıyor
Tarih : 27 Şubat 2018, 20:10
Puan Ver : Abd'den Afrin Açıklaması: Daeş'le Mücadelede Dikkatleri Dağıtıyor(6/10)2

ABD Merkez Komutanlığı Afrin ile ilgili yaptığı açıklamada, "Afrin harekatı DAEŞ'le mücadelede dikkatleri dağıtıyor. Türkiye'ye karşı şeffafız her gün görüşüyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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