

Amerika Birleşik Devletleri, Samsung Galaxy Note 7 hakkında şok edici bir duyuruda bulundu. Hükümet yetkilileri, söz konusu akıllı telefonların şimdilik kullanılmamasını şiddetle tavsiye etti.



Birkaç gün önce Amerikan Federal Uçuş Dairesinin, uçaklarda Samsung Galaxy Note 7'i uçuş modunda kullanmamaları ve tamamen kapatmaları yönündeki tavsiyelerine şahit olmuştuk. Ne var ki, ZDNET'inhaberi ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililerine göre durum, sadece uçuş güvenliğini değil; evleri de tehdit ediyor.



Samsung, 1 Eylül 2016'da yaptığı açıklamada, Note 7 modelleri cephesinde bazı sorunlar yaşandığını gönüllü olarak itiraf etmiş ve 35 telefonunun yangına neden olduğunu duyurmuştu.



Maalesef, söz konusu kazalar 35 ile sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz hafta, Jeep marka aracında çakmak şarjı kullanan bir müşteri, aracının, söz konusu üniteden kaynaklanan bir yangında telef olduğunu duyurdu.



Amerika Birleşik Devletleri sözcülerinin yaptığı açıklamada, şu satırlar dikkat çekti: “Bazı Samsung Galaxy Note 7 telefonların, lityum iyon bataryaları, gereğinden fazla enerji çekiyor. Bu nedenle U.S Consumer Product Safety Commission () olarak, en ufak hata payı kalmayana dek, vatandaşlarımıza bahsi geçen cihazları kullanmamaları, eğer kullanılırlar ise çok dikkatli olmalarını öneriyoruz.”



Açıklamanın mürekkebi kurumadan Samsung Amerika Başkanı Tim Baxter'dan açıklama geldi. “Bazı problemlerin mevcut olduğunu inkar etmiyoruz. Müşterilerimizden ricamız, eğer bu tür bir emare yakalarlarsa, cihazlarını ivedilikle değişime getirmeleri olacak. Garanti kapsamında değişen cihazlar, U.S Consumer Product Safety Commission normlarına yüzde yüz uyumlu olacaktır.” ifadelerini kullandı.



Büyük çaplı bir geri çağırma operasyonu da gündemde. Ancak şunu da söylemek mümkün: Söz konusu arızalar, şimdilik sadece Amerika'da gerçekleşti. Bununla birlikte, her ihtimale karşın Türk kullanıcıları da ihtiyatlı olmaya davet ediyoruz.



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