Dolar petrol fiyatlarındaki düşüş ve Fed Başkan Yardımcısı Fischer'dan gelen faizin daha yavaş artırılabileceği yönünde gelen mesajlarının etkisiyle bugün uluslararası piyasalarda 2,95 seviyesinin altını test etti. Doların TL karşısındaki seyrinde dış gelişmelerin takip edileceği belirtiliyor.



Çin'de dün açıklanan olumsuz PMI verisi ile gün içindeki yükselişine karşılık petrol fiyatlarındaki gerilemenin maliyet etkisi ve Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın açıklamaları ile dolar/TL akşam saatlerinde psikolojik 2.95 seviyesinin altını test ederken, piyasalar bugün dış gelişmeleri izleyecek.







Dolar/TL dün akşam saatlerinde en son 4 Ocak'ta gördüğü 2.9440 seviyesine kadar geriledikten sonra bu sabah saat 0914'te 2.9500/2.9510 seviyesinde.







Euro/TL ise 3.2160/3.2192 seviyesinde işlem görüyor.