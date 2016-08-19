ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kirby, bu yıl başında 4 Amerikalının serbest bırakılması karşılığında İran'a geri ödenen 400 milyon doların "koz" olarak kullanıldığını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, bu yıl başında 4 Amerikalının serbest bırakılması karşılığında İran'a geri ödemesi yapılan 400 milyon doların "karşılıklı güvensizlik" nedeniyle "koz" olarak kullanıldığını söyledi.







Amerikan gazetesi Wall Street Journal, 17 Ocak'ta gazeteci Jason Rezaian dahil 4 Amerikalının İran makamlarınca serbest bırakılmasıyla İran'a ait 400 milyon doların ABD tarafından Tahran'a gönderilmesinin özellikle aynı zamana denk getirildiğini yazdı.