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abd'deki türk bilim insanından yeni kanser çalışması!

ABD'DEKİ TÜRK BİLİM İNSANINDAN YENİ KANSER ÇALIŞMASI!

Doç. Dr. Ömer Yılmaz, insandaki bağırsak kanserini ilk defa farelerin bağırsaklarına aşılayarak bağırsak kanserinin tedavisine katkı sağlayacak bir araştırmaya imza attı

Tarih : 08 Mayıs 2017, 10:33
Puan Ver : Abd'deki Türk Bilim İnsanından Yeni Kanser Çalışması!(8/10)10


ABD'nin Boston kentinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) Yılmaz Laboratuvarı'nı kuran Doç. Dr. Ömer Yılmaz, insandaki bağırsak kanserini ilk defa farelerin bağırsaklarına aşılayarak bağırsak kanserinin tedavisine katkı sağlayacak bir araştırmaya imza attı.MIT'nin Koch Enstitütüsünde kendi adıyla laboratuvar açan, "Dünyayı Değiştirecek 37 Bilim Adamı" arasında gösterilen Yılmaz, daha önce bağırsak kanseriyle beslenme arasındaki kök hücrelerinin ilişkisini ortaya koyarak tıp dünyasında ses getiren bir çalışmayı gerçekleştirmişti.








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