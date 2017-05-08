Doç. Dr. Ömer Yılmaz, insandaki bağırsak kanserini ilk defa farelerin bağırsaklarına aşılayarak bağırsak kanserinin tedavisine katkı sağlayacak bir araştırmaya imza attı



ABD'nin Boston kentinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) Yılmaz Laboratuvarı'nı kuran Doç. Dr. Ömer Yılmaz, insandaki bağırsak kanserini ilk defa farelerin bağırsaklarına aşılayarak bağırsak kanserinin tedavisine katkı sağlayacak bir araştırmaya imza attı.MIT'nin Koch Enstitütüsünde kendi adıyla laboratuvar açan, "Dünyayı Değiştirecek 37 Bilim Adamı" arasında gösterilen Yılmaz, daha önce bağırsak kanseriyle beslenme arasındaki kök hücrelerinin ilişkisini ortaya koyarak tıp dünyasında ses getiren bir çalışmayı gerçekleştirmişti.