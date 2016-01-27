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abd'deki silahlı işgalcilere fbı operasyonu

ABD'DEKİ SİLAHLI İŞGALCİLERE FBI OPERASYONU

Oregon'da devlete ait yaban hayatı koruma sahasının merkez binasını işgal altında tutan protestoculardan 5'inin gözaltına alındığı, olay sırasında çıkan çatışmada bir şüphelinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Tarih : 27 Ocak 2016, 09:16
Puan Ver : Abd'deki Silahlı İşgalcilere Fbı Operasyonu(9/10)9


ABD'nin Oregon eyaletinde devlete ait yaban hayatı koruma sahasının merkez binasını 24 gündür işgal altında tutan silahlı protestoculardan 5'inin gözaltına alındığı, olay sırasında çıkan çatışmada bir şüphelinin öldüğü bildirildi.



Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Oregon eyalet polisinin ortak yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Malheur Yaban Hayatı Koruma Sahası'ndaki işgalin elebaşı Ammon Bundy ve kardeşi Ryan Bundy dahil 5 şahsı, bir otobanda araçlarını durdurarak gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alma işlemi sırasında çıkan silahlı çatışmada bir şüphelinin hayatını kaybettiği, bir diğerinin ise hafif yaralandığı ifade edildi. Ölen ve yaralanan şahısların kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Operasyonun işgali sona erdirip erdirmediği de henüz netlik kazanmadı. Gözaltına alınanların, güvenlik güçlerini görevlerini yapmaktan güç kullanarak veya tehdit yoluyla alıkoyma suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.








Etiketler: Abd  Deki  Silahlı  İşgalcilere  Fbı  Operasyonu    haber

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