

Batı Virginia'da yaklaşık 7 saat devam eden yoğun yağmur sonucunda meydana gelen sel suları büyük bir felakete neden oldu.







Batı Virginia Valisi Earl Ray Tomblin, felaketin yol açtığı zararın gittikçe büyüdüğü ve şu ana kadar 20 kişinin hayatına mal olduğunu bildirdi.







Bazı alanların 100 yılın en kötü felaketiyle karşı karşıya olduğunu bildiren Vali Toblin, 44 ilçede acil durum ilan ederken, 150 Ulusal Muhafız askerini acil yardım için bölgeye gönderdi.







Ravenswood İtfaiyesiden aypılan açıklamasında ise selde kaybolduğu bildirilen 8 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldığı duyuruldu.







Felaketin "tamamen kaos" ortamına yol açtığını belirten Greenbrier County Şerifi Jan Cahill de "yollar tahrip edildi, köprüler devre dışı kaldı, evler temelinden çöktü" dedi.