ABD'nin Las Vegas kentinde Route 91 Harvest Country Music isimli müzik festivaline düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Korku dolu anlara şahit olan Türk vatandaşları, yaşadıkları dehşeti canlı yayında anlattı.

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

ABD Las Vegas'ta ünlü Mandalay Bay Hotel'in casinosunda saldırı gerçekleşen saldırı sırasında otelde olan Ercan Vural, A Haber canlı yayına bağlanarak yaşadıkları şokun detaylarını paylaştı. Olayın yaşandığı ilk dakikalarda otelin içinde bulunan kalabalığın panikle kaçıştığını belirten Vural, "İnsanların ağlayışı, çocuklarını kaybedenler, polislerin uzun namlulu silahlarla koşturması... Burada durum çok ciddi. Havalimanı kapalı, ışıklar kapalı... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ölümle burun buruna geldim." dedi.

"BÜTÜN KAPILAR KAPATILDI"

Yaşanan olayın ardından tüm otellerin kapılarının kapatıldığını belirten ve dışarı çıkamadıkarını aktaran Vural, "Bütün otellerin kapıları kapalı, hepimizi arayacaklar." dedi.

"BOMBA PATLADIĞINI DÜŞÜNDÜK"

Otelde saldırı gerçekleşirken silah seslerinin yankı yapması nedeniyle bomba patladığını düşündüklerini belirten Vural, "Saldırganların birden fazla olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada