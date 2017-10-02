ABD'DEKİ SALDIRININ GÖRGÜ TANIĞI DEHŞETİ ANLATTI: BOMBA PATLADIĞINI DÜŞÜNÜP KAÇTIK
ABD'de 20 kişinin can verdiği saldırıda, silahların ateşlendiği oteldeki panik anlarını anlatan görgü tanığı, ''Bomba patladığını düşündük, herkes panikle kaçıştı.'' açıklamasında bulundu.
ABD'nin Las Vegas kentinde Route 91 Harvest Country Music isimli müzik festivaline düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Korku dolu anlara şahit olan Türk vatandaşları, yaşadıkları dehşeti canlı yayında anlattı.
"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
ABD Las Vegas'ta ünlü Mandalay Bay Hotel'in casinosunda saldırı gerçekleşen saldırı sırasında otelde olan Ercan Vural, A Haber canlı yayına bağlanarak yaşadıkları şokun detaylarını paylaştı. Olayın yaşandığı ilk dakikalarda otelin içinde bulunan kalabalığın panikle kaçıştığını belirten Vural, "İnsanların ağlayışı, çocuklarını kaybedenler, polislerin uzun namlulu silahlarla koşturması... Burada durum çok ciddi. Havalimanı kapalı, ışıklar kapalı... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ölümle burun buruna geldim." dedi.
"BÜTÜN KAPILAR KAPATILDI"
Yaşanan olayın ardından tüm otellerin kapılarının kapatıldığını belirten ve dışarı çıkamadıkarını aktaran Vural, "Bütün otellerin kapıları kapalı, hepimizi arayacaklar." dedi.
"BOMBA PATLADIĞINI DÜŞÜNDÜK"
Otelde saldırı gerçekleşirken silah seslerinin yankı yapması nedeniyle bomba patladığını düşündüklerini belirten Vural, "Saldırganların birden fazla olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar