ABD'DEKİ SALDIRIDA YEMEK SEPETİ CEO'SU VE TRABZON YÖNETİCİSİ NEVZAT AYDIN DA ORADAYDI
Yemek Sepeti CEO'su ve Trabzon yöneticisi Nevzat Aydın, Las Vegas'taki silahlı saldırı sırasında olay yerinde olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Yemek Sepeti CEO'su ve Trabzon yöneticisi Nevzat Aydın, Las Vegas'taki saldırı kıl payı atlattı. Olay anında saldırının düzenlendiği konser alanında olan Aydın, yara almadan kurtuldu.
"ÖNCE NICE, SONRA ATATÜRK HAVALİMANI, ŞİMDİ DE LAS VEGAS"
Yaşanan saldırının ardından Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden kendisine gelen "Reis bir sıkıntı yok inşallah" mesajını "Henüz yok da devam ediyor." diyerek yanıtladı. Daha sonra gelen geçmiş olsun dileklerineyse "Sorun yok şu anlık" cevabını verdi. Aydın, "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kıl payı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun." dedi.
Nevzat Aydın, bir gün önce de konser alanından bir görüntü paylaşımıştı.
Kaynak: haberinburada
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