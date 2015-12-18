

ABD basınında "Paralel Yapı"ya ait okulların yaptığı usulsüzlüklere ilişkin son haber Chicaco Sun-Times gazetesinden geldi. Gazetenin haberine göre, Illinois eyaletindeki Chicago kentinde, insanların verdiği vergilerle finanse edilen "Paralel Yapı"ya ait Concept Schools'un, 5 milyon dolardan fazla federal burs parasını, altıdaki sözleşmeli okullardan alarak kendi yakınlarına aktardığından şüpheleniliyor.







Illinois Meclis Başkanı Michael Madigan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi yakın markajda tutarak, güçlü bir destekçi ağı kuran Des Plaines merkezli Concept Okulları hakkında devam eden soruşturmada henüz bir iddianame sunulmadı. Ancak arama emri için mahkemeye verilen 85 sayfalık kayıtlara ulaşan gazetenin haberine göre, Concept Schools, taşeronları ve özel olarak işletilen ama vergilerle finanse edilen diğer Orta Amerika'daki "birçok" sözleşmeli okullarında, "federal programı dolandırmaya yönelik bir entrikanın içindeler".







"Paralel Yapı"nın dolandırıcılık yaptığı programın adı E-Rate. Program, ekonomik olarak dezavantajlı okulların ve kütüphanelerin internete ulaşımı ve diğer iletişim ihtiyaçları için devlet tarafından fon dağıtım programı olarak biliniyor.