Las Vegas'taki konseri izlemeye gelenleri tarayarak 58 kişiyi öldüren 500'den fazla kişiyi de yaralayan saldırganla ilgili konuşan kardeşi, "Emlâk sektörüne yatırım yapan bir multi-milyarderdi." dedi.

ABD'nin Las Vegas kentindeki konser, 64 yaşındaki Amerikalı saldırgan Stephen Paddock'un bir otelden açtığı ateşle katliama dönüştü. Otelin 32'nci kattaki odasından ateş açan saldırgan, 58 kişiyi öldürdü, 500'den fazla kişiyi de yaraladı. Saldırganın odasında intihar ettiği belirtilirken yanında 10'dan fazla tüfek ele geçirildi. Saldırganla ilgili konuşan kardeşi Eric Paddock, caninin emlâk sektörüne yatırım yapan bir multi-milyarder olduğunu söyledi.

MULTİ-MİLYARDER İDDİASI

Kardeşinin emlâk sektörüne yatırım yapan bir multi-milyarder olduğunu söyleyen Eric Paddock, kardeşinin son dönemde ekonomik sorunlar yaşadığına dair bir bilgisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Stephen Paddock'un birkaç yıl önce öldüğü belirtilen babası Benjamin Hoskins'in 1969'dan 1977 yılına kadar FBI'ın 'çok en çok aranan kişiler listesi'nde olduğu ortaya çıktı.KUMAR OYNAMAK İÇİN SIK SIK LAS VEGAS'A GİDİYORDU

58 kişinin katili saldırganın pilotluk ve avcılık lisansı olduğu, aynı zamanda 2 uçağa sahip olduğu belirtildi. Sessiz bir yaşam süren saldırganın, Amerikan müziğini ve kumar oynamayı sevdiği ve hatta kumar oynamak için sık sık gittiği Las Vegas'ta otelde kaldığı ortaya çıktı.

YAKINLARI ŞOKTA: BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINA İNANAMAZDIK

Saldırganın yakınları onun şüpheli ve tuhaf hareketlerine rastlamadıklarını, böyle bir saldırıyı yapmasına çok şaşırdıklarını ve olanlara inanamadıklarını söyledi.

Saldırganın evinde yapılan aramada herhangi bir örgüte ait delil bulunamadığı, ayrıca poliste hiçbir suç kaydı olmadığı da belirtildi.PERŞEMBE GÜNÜ ODA TUTMUŞ

Las Vegas polisi, saldırgan Stephen Paddock'un Mandalay Bay Oteli'ndeki odasında arama yaptı. Odada çok sayıda silah bulundu. Polis, 64 yaşındaki saldırganın Nevada Eyaleti sakini olduğunu söyledi. Şerif Lombardo, "Bu adamın inanç sistemini bilmiyoruz. Tuttuğu otel odasında çok sayıda ateşli silah bulduk" dedi. Daha sonra polis, odada fazladan 10 tüfek bulunduğunu açıkladı. Paddock'ın geçtiğimiz perşembe günü büyük bir otel odası tuttuğu sanılıyor.

EMEKLİLER SEMTİ SAKİNİ

Stephen Paddock, Las Vegas'tan 1.5 saat uzaklıktaki Mesquite semtinde oturuyordu. 2015 yılında emeklilerin yaşadığı bu semtte 369 bin dolara ev satın almıştı. Burada, 62 yaşındaki Marilou Danley ile birlikte yaşıyordu. Av ve balıkçılık lisansı ile pilot brövesi bulunan Stephen Paddock şimdiye kadar herhangi bir suç eylemine katılmamıştı, sicili temizdi. Bir ara havacılık ve silah şirketi Lockheed Martin'de iç denetçi olarak çalışan Paddock, Mesquite'de bir bina yönetiminde görev almıştı. Paddock'un sosyal medya hesaplarının bulunmaması da dikkat çekti.DEAŞ ÜSTLENDİ, FBI REDDETTİ

- Las Vegas'taki katliamın ardından terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlenirken Stephen Paddock'un aylar önce İslamiyet'e geçtiği iddia edildi.

- Amerikan yönetimi ve FBI ise DEAŞ bağlantısını reddetti.

- CIA ise DEAŞ'ın saldırıyı üstlenmesinin ardından "Gerçekler ortaya çıkana dek alelacele sonuca varılmaması" uyarısı yaptı.

Kaynak: haberinburada