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ABD'DEKİ IRKÇI SAVAŞ NEDENİYLE TRUMP BAŞ STRATEJİSTİ STEVE BANNON'I KOVDU


ABD'deki Irkçı Savaş Nedeniyle Trump Baş Stratejisti Steve Bannon'ı Kovdu
Tarih : 18 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Abd'deki Irkçı Savaş Nedeniyle Trump Baş Stratejisti Steve Bannon'ı Kovdu(6/10)2

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da baş stratejisti olarak görev yapan Steve Bannon'ı kovduğunu iddia etti.

New York Times gazetesi iddiasını Bannon'a yakın bir kaynağa dayandırdı. Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon'ın istifa mektubunu 7 Ağustos'ta Başkan Donald Trump'a vermek zorunda kaldığı ileri sürüldü.

KARARINI OLAYLAR NEDENİYLE ERTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bannon'ın istifasını bu hafta içerisinde açıklamayı planladığı ancak Virginia'daki olaylar sonrasında kararını ertelediği iddia edildi.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ'NDEKİ GÖREVDEN DE ALINMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha öncede baş stratejist Steve Bannon'ı Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki görevinden almıştı.

STEVE BANNON KİMDİR?

Aşırı sağcı fikirleriyle tanınan Steve Bannon, Ağustos 2016'ta Trump'ın seçim kampanyasının CEO'su olmuştu.

Georgetown Üniversitesi'nden Ulusal Güvenlik Araştırmaları konusunda yüksek lisans yapan Steve Bannon, bir dönem Hollywood'da yapımcı olarak çalıştı.

2005'te muhafazakar gazeteci Andrew Breitbart ile tanışan Bannon'un kurduğu

Breitbart haber sitesini Amerikan sağ kesiminin önde gelen sesi haline getirdi.

Breitbart, çeşitli çevrelerce ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olmakla eleştiriliyor. Bannon Beyaz Saray'da Trump'ın baş stratejisti olduktan sonra Breitbart internet sitesindeki görevinden ayrılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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