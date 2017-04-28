

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yerleşkesinde kaldığı Golden Generation (Altın Nesil) kamp merkezinin gelirlerinde 2013 sonrasında hızlı artış dikkati çekiyor.



Gülen'in 1999'dan bu yana yaşadığı Golden Generation Worship and Retreat Center (GGWRC) (Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi) Pennsylvania'nın Saylorsburg kasabasında yaklaşık 100 dönümlük arazide bulunuyor.



Kuruluş ABD'de vergiden muaf olan "kar amacı gütmeyen" kuruluş statüsünde faaliyet gösteriyor. Yasal olarak ülkedeki tüm kar amacı gütmeyen kuruluşlar ABD'nin vergi dairesine (IRS) toplam mal varlığı ve o yılki kazançlarını 990 kodlu formla bildiriyor.



1994'te bu statüyü elde eden GGWRC'nin IRS'e beyanına göre son dönemde kuruluşun gelirlerinde anormal artış gözlendi.



2013'te 914 bin 376 dolar gelir gösteren GGWRC, 2014 yılında 1 milyon 587 bin 495 dolar, 2015 yılında da 5 milyon 263 bin 435 dolar gelir beyanında bulundu.



Bu arada kampın gelirlerindeki artışa rağmen harcamalarda önemli bir değişiklik olmadı. GGWRC'nin 2014'teki giderleri 929 bin 378 dolar iken 2015 yılında toplam giderler 970 bin 903 dolar olarak gerçekleşti.



Beyana göre kampın toplam mal varlığı 6 milyon 211 bin 949 dolar olarak gözüküyor.



Türkiye'de FETÖ yöneticilerine davaların açılması ve tutuklama kararı çıkarılan birçok kişinin firar etmesiyle aynı dönemde kampın gelirlerinde hızlı artış görülmesi dikkati çekiyor.







kaynak:sabah