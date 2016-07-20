

ABD'deki Cumhuriyetçi Parti kongresi



Kongrenin ikinci gününe gösteriler damga vurdu



ABD'nin Ohio eyaletinde gerçekleşen Cumhuriyetçi Parti kongresinin ikinci gününde destekçi ve protestocular seslerini duyurmaya çalıştı.







Cleveland kentindeki Quicken Loans Arena'da gerçekleşen kongrenin ikinci gününe farklı görüşlerden kişilerin gösterileri dalga vurdu. Ağırlıklı olarak kentin sembollerinden Askerler ve Denizciler Anıtı önünde toplanan gruplar arasındaki gerginliklere polis anında müdahale etti. Yaya, bisikletli ve atlı polislerin görev yaptığı gösteriler sırasında zaman zaman arbede yaşandı.







Öte yandan kongrenin gerçekleştiği Arena girişinde savaş karşıtı Code Pink grubu gösteri yaptı. Tişörtlerini çıkartan ve çevredekilere kendilerine katılmaları çağrısı yapan göstericilere bazı Amerikalılar tepki gösterdi.







Ohio eyaletinde silah taşımaya izin veren kanuna dikkat çekmek isteyen West Ohio Minutemen adlı bir grup da Cleveland sokaklarında kamuflajlı ve silahlı dolaştı.







Melania Trump'ın konuşmasının alıntı olduğu iddiası







Cumhuriyetçi Parti kongresinin ilk günü ise Cumhuriyetçilerin başkan adayı olması beklenen Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın delegelere yaptığı konuşmasında, Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın 2008 yılındaki kongre konuşmasından izinsiz alıntı yaptığı iddiaları damgasını vurmuştu.







Cumhuriyetçi Ulusal Komite, ülke genelinden yaklaşık 2 bin 470 asıl, 2 bin 302 yedek delegenin kongreye katılacağını açıklamıştı. Kongreye yerli ve yabancı yaklaşık 15 bin medya mensubunun akredite olduğu bildirildi.







Perşembe günü yeterli delege desteğini kazanması halinde Cumhuriyetçi Parti'nin nihai başkan adaylığını ilan edecek olan Trump, başkan yardımcısı adayı olarak da Indiana Valisi Mike Pence'i açıklamıştı. Cumhuriyetçilerin kongresi dört gün sürecek.