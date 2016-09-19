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abd'de uyuyan terör hücresi harekete mi geçti?

ABD'DE UYUYAN TERÖR HÜCRESİ HAREKETE Mİ GEÇTİ?

Güvenlik yetkilileri Manhattan'da patlayan bombayla ilgili olarak Ahmed Khan Rahami adlı şüpheliyi sorgulamak üzere arıyor. Terör uzmanları ve güvenlik kaynakları New York ve New Jersey'de, uyuyan bir terör hücresinin harekete geçtiği görüşünde.

Tarih : 19 Eylül 2016, 17:20
Puan Ver : Abd'de Uyuyan Terör Hücresi Harekete Mi Geçti?(5/10)6


Polis, New York'ta 29 kişinin yaralanmasına neden olan patlamayla bağlantısı olduğunu iddia ettiği, 28 yaşında Afgan asıllı Amerikan vatandaşı Ahmet Khan Rahami'yi arıyor. Şüpheli Rahami'nin, fotoğrafı New York Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Afganistan asıllı ABD vatandaşı Rahami'nin, "silahlı ve tehlikeli” olabileceğini söyledi.



New York Valisi Andrew Coumo, son olaylarda dış terör bağlantısının olabileceğini



vurguladı. Terör uzmanları ve güvenlik kaynakları New York ve New Jersey'de, uyuyan bir terör hücresinin harekete geçtiği görüşünde.



Rahami'nin, son olarak New Jersey eyaletinde yaşadığı Elizabeth kentindeki evi de sabah saatlerinde polis tarafından basıldı.



New York'ta, patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında beş kişi gözaltına alındı.








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