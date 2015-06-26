ABD'DE UÇAK KAZASI: 9 KİŞİ ÖLDÜ
Alaska'nın güneydoğu bölgesinde kayalıklara düşen DeHavilland DHC- turbo motorlu uçaktan kurtulan olmadı. Ulusal Ulaşım Güvenlik Dairesi'nin (NTSB) Alaska ofisi yetkilileri, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti. Pilotun acil çağrı vermesinden kısa bir süre sonra uçağın kayalıklara çakıldığı ifade edildi.
Bölgedeki yağmur ve rüzgarın, arama-kurtama ekibinin çalışmalarını güçleştirdiği aktarıldı. Uçak yolcularının bölgede misafir olduğu ve kısa bir süreliğine Alaska'da bulundukları belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar