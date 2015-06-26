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ABD'DE UÇAK KAZASI: 9 KİŞİ ÖLDÜ


ABD'DE UÇAK KAZASI: 9 KİŞİ ÖLDÜ
Tarih : 26 Haziran 2015, 09:16
Puan Ver : Abd'de Uçak Kazası: 9 Kişi Öldü(6/10)4


Alaska'nın güneydoğu bölgesinde kayalıklara düşen DeHavilland DHC- turbo motorlu uçaktan kurtulan olmadı. Ulusal Ulaşım Güvenlik Dairesi'nin (NTSB) Alaska ofisi yetkilileri, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini teyit etti. Pilotun acil çağrı vermesinden kısa bir süre sonra uçağın kayalıklara çakıldığı ifade edildi. 



Bölgedeki yağmur ve rüzgarın, arama-kurtama ekibinin çalışmalarını güçleştirdiği aktarıldı. Uçak yolcularının bölgede misafir olduğu ve kısa bir süreliğine Alaska'da bulundukları belirtildi.








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