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abd'de u-2 tipi casus uçağı düştü

ABD'DE U-2 TİPİ CASUS UÇAĞI DÜŞTÜ

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait U-2 tipi bir casus uçağın, California eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Tarih : 21 Eylül 2016, 08:59
Puan Ver : Abd'de U-2 Tipi Casus Uçağı Düştü(0/10)


Amerikan Hava Kuvvetlerine ait U-2 tipi bir casus uçağın, California eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.



Amerikan Hava Kuvvetlerine ait U-2 tipi bir casus uçağın, California eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. "Dragon Lady" adlı casus uçağın, Marysville'deki Beale Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandıktan kısa bir süre sonra Sacramento'nun kuzeyinde Sutter Buttes dağlık alana düşerek parçalandığı öğrenildi. Amerikan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, uçaktaki iki pilotun kurtarıldığı belirtildi ancak sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi. Açıklamada, uçağın düşüş nedenine ilişkin incelemenin devam ettiği duyuruldu. Uzay boşluğuna çok yakın bir irtifada uçan U-2 tipi casus uçaklarda pilotların, basınçlı astronot giysileri ile uçuş yaptıkları biliniyor.








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