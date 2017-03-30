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ABD'DE TUTUKLANAN HALKBANK YÖNETİCİSİNDEN MESAJ VAR!


ABD'DE TUTUKLANAN HALKBANK YÖNETİCİSİNDEN MESAJ VAR!
Tarih : 30 Mart 2017, 09:53
Puan Ver : Abd'de Tutuklanan Halkbank Yöneticisinden Mesaj Var!(6/10)3


"EŞİME SÖYLEYİN AVUKAT TUTSUN"



Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran'a yönelik ABD yaptırımları delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı iddialarıyla New York'ta FBI tarafından tutuklandı. Halkbank'ın planladığı dolar cinsi tahvil ihracı öncesi yatırımcılarla görüşmek için New York'ta bulunan Atilla, ABD gazetelerinin iddialarına göre FBI tarafından izlendikten sonra ülkeden çıkarken gözaltına alındı. Kefaletle serbest bırakılma başvurusunda bulunup bulunmadığı bilinmeyen 47 yaşındaki bankacı şimdilik federal tutuklu olarak ABD'de kalacak. Atilla, tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ise duruşmayı izlemeye gelen Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu görevlilerine "Eşime söyleyin avukat tutsun" dedi.



 



kaynak:haberler








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