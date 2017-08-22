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ABD'de Tren Kazası: 4'ü Ağır 33 Yaralı

ABD'DE TREN KAZASI: 4'Ü AĞIR 33 YARALI

ABD'de bir tren istasyonunda park halindeki olan trene, yüksek hızlı tren çarptı. Kazada 4'ü ağır 33 kişi yaralandı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Abd'de Tren Kazası: 4'ü Ağır 33 Yaralı(5/10)1

ABD'nin Philadelphia kentinde, bir tren istasyonunda iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4'ü ağır, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALILAR BÖLGEDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde park halindeki trene başka bir trenin çarpması sonucu 33 kişi yaralandı. Güneydoğu Pensilvanya Toplu Taşıma Müdürlüğü, Upper Darby bölgesindeki istasyonda yüksek hızlı trenin park halindeki başka bir trene çarptığını açıkladı. Upper Darby Belediye Başkanı Nicholas Micozzie, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini, 4'ünün ağır yaralı olduğunu ve kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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