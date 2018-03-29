Abd'de Suriye Krizi: Çekiliyormuşuz, Haberimiz Yok
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ABD'de Suriye krizi: Çekiliyormuşuz, haberimiz yok

ABD'DE SURİYE KRİZİ: ÇEKİLİYORMUŞUZ, HABERİMİZ YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Donald Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilme politikasından haberim değilim" dedi.

Tarih : 29 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Abd'de Suriye Krizi: Çekiliyormuşuz, Haberimiz Yok(9/10)5

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın "yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz" açıklamasının sorulması üzerine, "haberdar değilim" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Bırakalım Suriye ile başkaları ilgilensin Suriye'de olmamızın tek nedeni DAEŞ'ti. DAEŞ'le mücadele amacımıza büyük oranda ulaştık." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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