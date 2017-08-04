ABD'nin Kansas kentinde vergi dairesine gönderilen şüpheli paket çalışanlar tarafından açıldı.

DOKUNAN 10 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Pakete dokunan 10 çalışanda baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı.

Çalışanlardan en az ikisinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Rahatsızlanan diğer çalışanlar da tedaviye ve incelemeye alındı.

GİZEMLİ PAKET İZOLE EDİLDİ

Yetkililer paketi izole ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Pakette ne olduğuna ve nereden gönderildiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: haberinburada