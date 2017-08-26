ABD'de saatte 209 kilometre hızla yaklaşan Harvey kasırgası, Teksas kıyılarına ulaştı. ABD'de son 50 yılın en güçlü kasırgası olarak nitelenen Harvey için, Ulusal Kasırga Merkezi'nden yeni bir açıklama geldi. Buna göre kasırga tropikal fırtınaya dönüşebilir. Türk Hava Yolları, İstanbul - Houston seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

SON 50 YILIN EN SERT KASIRGASI

Uzmanlar kasırganın son 50 yılın en serti ve 12 yılın en şiddetlisi olacağını belirtiyor. Harvey ülkedeki alarm durumunu sadece 55 saat içinde birinci kategoriden dördüncüye çıkarttı.

ALARM DURUMU 61'DEN BERİ İLK KEZ 4. KATEGORİYE YÜKSELTİLDİ

Ülkede 1961 yılından bu yana alarm durumu dördüncü kategoriye ilk kez yükseltildi. Son olarak 12 yıl önce 2005 yılında ülkeyi vuran Katrina kasırgası dahi üçüncü kategoride kalmıştı.

ABD BÜYÜK SEL TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Sadece kasırga ve hortum tehlikesi değil, ABD büyük bir sel tehlikesiyle de karşı karşıya. Kasırganın getireceği yağmur, 160 kilometre üzerinde bir alanı sular altında bırakabilir.

150 BİNDEN FAZLA EVE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Teksas'ta bir çok ilçeden onbinlerce kişi tahliye edildi. Yaşan panik sebebiyle yüzbinlerce insan araçlarına binerek evlerini terk etti ve yüksek yerlere çıkmaya çalışıyor. 150 binden fazla eve elektrik şu an için verilemiyor.

THY SEFERLERİNİ DURDURDU

THY'den de kasırgayla ilgili bir karar geldi. Türk Hava Yolları (THY), ABD'yi etkisi altına alan "Harvey Fırtınası" nedeniyle İstanbul-Houston seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. Türk Hava Yolları, Houston seferinin iptal edildiğini resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yolcularına yaptığı duyuruda şöyle denildi: "26.08.2017 tarihinde icra edilecek olan TK33 IST/IAH ve TK34 IAH/IST seferleri Amerika'da yaşanmakta olan Harvey Tropik Fırtına nedeni ile iptal edilmiştir."

Kaynak: haberinburada