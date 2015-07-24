

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Lafayette kentindeki Grand Theater sinema salonuna 58 yaşındaki bir adamın saldırması sonucu 2 kişi ölürken 7 kişi de yaralandı. Saldırganın daha sonra silahı kendine doğrultarak intihar ettiği bildirildi.







Lafayette Emniyet Müdürü Jim Craft, olay yerinde düzenlenen basın toplantısında yaralıların içinde durumu ağır olanların bulunduğunu söyledi.







Ölü ve yaralıların kimlikleri henüz açıklanmazken, yerel saatle 19:30 sularında yaşanan olay sırasında salonda yaklaşık 100 kişinin olduğu ifade edildi.