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abd'de silahlı saldırı

ABD'DE SİLAHLI SALDIRI

ABD Virginia'da beyzbol oynayan politikacılara ateş açıldı, saldırıda bir Cumhuriyetçi senatör vuruldu. Amerikan medyası, saldırıda 100 kadar kurşunun sıkıldığını bildiriyor

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:45
Puan Ver : Abd'de Silahlı Saldırı(7/10)9


ABD'nin başkenti Washington yakınlarında Çarşamba sabahı beyzbol oynayan politikacılara yarı otomatik silahla saldırı düzenlendi. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda Amerikan Kongresi Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Steve Scalise vuruldu.



Amerikan medyası, sıkılan 100 kadar kurşundan birinin Lousiana senatörü Scalise'e isabet ettiğini son dakika olarak verdi. Senatörün kalçasından vurulduğu açıklandı.



Cumhuriyetçi Scalise'in yardımcılarının da yaralandığı bildiriliyor.



 



kaynak:milliyet








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