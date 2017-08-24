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ABD'DE SİLAHLI SALDIRI ALARMI


ABD'de Silahlı Saldırı Alarmı
Tarih : 24 Ağustos 2017, 23:10
Puan Ver : Abd'de Silahlı Saldırı Alarmı(6/10)2

ABD'de Güney Carolina'nın Charleston kentinde polis silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapatarak çevredekileri tahliye etti.

"ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ YOK"

Polisten yapılan açıklamada da bir saldırı ihbarı olduğu ancak ölü ve yaralı bilgisi olmadığı belirtildi.

SİLAHLI SALDIRGAN RESTORANDAKİLERİ REHİN ALDI

Silahlı saldırganın bir restorana girerek kapıyı içeriden kilitlediği ve bazı kişileri rehin aldığı iddiları da yerel medyanın haberlerinde yer aldı.

RESTORAN ÇALIŞANI OLABİLİR

NBC'nin haberine göre Charleston belediye başkanı en az bir rehinenin bulunduğunu söyledi. Resmi olmayan bilgilere göre saldırganın restoranda çalışan bir işçi olabileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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