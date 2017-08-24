ABD'DE SİLAHLI SALDIRI ALARMI
ABD'de Güney Carolina'nın Charleston kentinde polis silahlı saldırı ihbarı üzerine bazı sokakları kapatarak çevredekileri tahliye etti.
"ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ YOK"
Polisten yapılan açıklamada da bir saldırı ihbarı olduğu ancak ölü ve yaralı bilgisi olmadığı belirtildi.
SİLAHLI SALDIRGAN RESTORANDAKİLERİ REHİN ALDI
Silahlı saldırganın bir restorana girerek kapıyı içeriden kilitlediği ve bazı kişileri rehin aldığı iddiları da yerel medyanın haberlerinde yer aldı.
RESTORAN ÇALIŞANI OLABİLİR
NBC'nin haberine göre Charleston belediye başkanı en az bir rehinenin bulunduğunu söyledi. Resmi olmayan bilgilere göre saldırganın restoranda çalışan bir işçi olabileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar