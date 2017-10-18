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ABD'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü

ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Abd'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü(10/10)6

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir iş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin kuzeydoğusundaki Maryland eyaletindeki Harford kenti şerifinin ofisinden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, aynı işletmede çalışan 5 kişinin silahlı saldırıda vurulduğu, olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

SALDIRGAN KAÇMAYI BAŞARDI

Polis, Edgewood bölgesinde yer alan "Emmorton Business Park" adlı işletmedeki saldırıyı gerçekleştiren zanlının ise arandığını kaydetti.

BAZI OKUL VE İŞLETMELER KAPATILDI

Öte yandan, saldırı nedeniyle aynı bölgedeki bazı okulların ve işletmelerin kapılarını kapattığı ve hiçbir ziyaretçinin girişine izin verilmediği ifade edildi.

Konuyla ilgili detaylı açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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