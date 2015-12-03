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abd'de silahlı saldırı: 16 kişi öldü

ABD'DE SİLAHLI SALDIRI: 16 KİŞİ ÖLDÜ

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından kaçarken polisle çatışmaya geren biri kadın 2 saldırgan öldürüldü, bir kişi gözaltına aldı, bir polis yaralandı

Tarih : 03 Aralık 2015, 09:05
Puan Ver : Abd'de Silahlı Saldırı: 16 Kişi Öldü(8/10)7


ABD'nin California Eyaleti'nde meydana gelen silahlı saldırıda 14 kişinin öldüğü, yaralı 18 kişinin ise hastanelere kaldırıldığı açıklandı.



San Bernardino Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 18  kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Hafif yaralılarla birlikte yaralı sayısının daha da fazla olduğu ifade edildi.



Açıklamada, zanlıların kaçtığı bildirilen siyah aracı polislerin tespit ettiği, ardından çıkan silahlı çatışmada araçta bulunan bir kadın ve bir erkeğin öldürüldüğü kaydedildi. Çatışma sırasında bir polisin yaralandığı, olay yerinden kaçmaya çalışan bir kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, gözaltına alınan kişinin olayla ilişkisi olup olmadığının henüz tespit edilmediğini açıkladı. İki saldırganın öldürüldüğü siyah cipte uzun namlulu silahlar bulunduğunu, zanlıların siyah giyimli ve çelik yelekli olduğunu belirten polis yetkilileri, saldırının nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.








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