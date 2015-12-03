

ABD'nin California Eyaleti'nde meydana gelen silahlı saldırıda 14 kişinin öldüğü, yaralı 18 kişinin ise hastanelere kaldırıldığı açıklandı.







San Bernardino Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Hafif yaralılarla birlikte yaralı sayısının daha da fazla olduğu ifade edildi.







Açıklamada, zanlıların kaçtığı bildirilen siyah aracı polislerin tespit ettiği, ardından çıkan silahlı çatışmada araçta bulunan bir kadın ve bir erkeğin öldürüldüğü kaydedildi. Çatışma sırasında bir polisin yaralandığı, olay yerinden kaçmaya çalışan bir kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, gözaltına alınan kişinin olayla ilişkisi olup olmadığının henüz tespit edilmediğini açıkladı. İki saldırganın öldürüldüğü siyah cipte uzun namlulu silahlar bulunduğunu, zanlıların siyah giyimli ve çelik yelekli olduğunu belirten polis yetkilileri, saldırının nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapmadı.