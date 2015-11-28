

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Colorado Springs kentinde, kimliği belirsiz silahlı bir kişi Aile Planlama Merkezi'ne girerek içeridekileri rehin aldı. Rehineleri kurtarmak isteyen polis ile silahlı saldırgan arasında çatışma çıktı. Silahlı çatışmada 4'ü polis 9 kişi yaralandı. Gergin bekleyiş sürerken, polis, saldırganın içeriye, bazı malzemeler taşıdığını, bunların mühimmat yada patlayıcı maddeler olabileceğini açıkladı. Çevreye çok sayıda keskin nişancılar, özel harekat polisleri ve FBI ajanları sevkedilirken, saldırganın elinde kaç rehine olduğunun ise bilinmediği belirtildi. Bölgeye çok sayıda ilk yardım aracı da yollandı.







Yaklaşık 7 saat süren gergin bekleyişin ardından silahlı saldırganın teslim olduğu öğrenildi. Saldırganın olayı neden yaptığı ise henüz netlik kazanmadı.