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abd'de sel baskını tehlikesi

ABD'DE SEL BASKINI TEHLİKESİ

ABD'nin Orta ve Güneybatı bölgelerini etkisi altına alan aşırı yağışlar yüzünden, 12 milyon kişinin sel baskını tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirildi

Tarih : 31 Aralık 2015, 09:42
Puan Ver : Abd'de Sel Baskını Tehlikesi(6/10)6


ABD Ulusal Hava Servisi, bölgede bulunan 400 nehirin aşırı derecede yükseldiğini, bugünden itibaren tek bir damla yağmur yağmasa bile, 12 milyon kişinin sel baskını ile yüz yüze kalabileceğini açıkladı.



Missouri ve İllinois eyaletlerinin bazı kesimlerinde olası baskın uyarılarının iptal edilmesinin ardından rakamın 17 milyondan 12 milyona düştüğü belirtildi. Ulusal hava Servisi, bölgede bulunan 400 nehirin su seviyesinin aşırı derecede yükseldiğini, bunlardan 45'inde ciddi boyutlarda taşmalar oluştuğunu da belirtti.








Etiketler: Abd  De  Sel  Baskını  Tehlikesi    haber

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