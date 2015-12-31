ABD'nin Orta ve Güneybatı bölgelerini etkisi altına alan aşırı yağışlar yüzünden, 12 milyon kişinin sel baskını tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirildi



ABD Ulusal Hava Servisi, bölgede bulunan 400 nehirin aşırı derecede yükseldiğini, bugünden itibaren tek bir damla yağmur yağmasa bile, 12 milyon kişinin sel baskını ile yüz yüze kalabileceğini açıkladı.



Missouri ve İllinois eyaletlerinin bazı kesimlerinde olası baskın uyarılarının iptal edilmesinin ardından rakamın 17 milyondan 12 milyona düştüğü belirtildi. Ulusal hava Servisi, bölgede bulunan 400 nehirin su seviyesinin aşırı derecede yükseldiğini, bunlardan 45'inde ciddi boyutlarda taşmalar oluştuğunu da belirtti.