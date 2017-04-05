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abd'de savaş uçağı düştü!

ABD'DE SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ!

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının ABD'nin Maryland eyaletinde düştüğü bildirildi. Kazada pilotun kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğu belirtildi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 17:41
Puan Ver : Abd'de Savaş Uçağı Düştü!(9/10)7


ABD'nin Maryland eyaletinde Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.



WASHINGTON'IN 10 KİLOMETRE GÜNEYİNE DÜŞTÜ



ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın ABD'nin başkenti Washington'ın yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer alan ulusal liman yakınlarında düştü.



 



kaynak:sabah








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