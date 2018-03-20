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abd'de sahile vurdu, ne olduğu çözülemiyor!

ABD'DE SAHİLE VURDU, NE OLDUĞU ÇÖZÜLEMİYOR!

ABD'de sahile vuran ve henüz ne olduğu keşfedilemeyen yaratık 1,5 metre uzunluğunda "yeni Loch Ness canavarı bu mu" sorusunu akıllara getirdi.

Tarih : 20 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Abd'de Sahile Vurdu, Ne Olduğu Çözülemiyor!(5/10)7


ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Wolf Island sahilinde kıyıya vuran bir yaratık, "yeni Loch Ness canavarı bu mu" sorusunu akıllara getirdi.



1,5 METRE UZUNLUĞUNDA



Ne olduğu tespit edilemeyen 1.5 metrelik yaratık, Jeff Warren adlı bir Amerikalı tarafından bulundu. İngiliz Daily Star gazetesinin internet sitesine yansıyan habere göre; Warren, yaratığı başta fok zannetmiş, fakat daha yaklaştıkça Loch Ness tipi bir canavara benzediğini düşünmüş. Warren, ne olduğunu anlayamadığı yaratığın ufak dişleri ve iki yüzgeci olduğunu ifade etti.



EFSANEVİ BİR CANLI OLDUĞU SÖYLENİYOR



Yaratığın görüntüleri video paylaşım sitesi Youtube'a yüklenirken, kısa süre içinde bini aşkın görüntülenme aldı. Videonun altına yapılan bir yorumda, "Loch Ness canavarının gerçek olduğunu biliyordum" ifadesi kullanıldı. Yerel bir yazar ise News4Jax sitesine verdiği demeçte, yaratığın Georgia folklorunda Altamaha-ha (Altie) olarak bilinen efsanevi bir canlı olduğunu söyledi.



LOCH NESS CANAVARI NEDİR?



Loch Ness" İskoçya'da bulunan büyük ve derin bir tatlı-su gölüdür. İskoçya'nın ikinci en büyük gölü olmasına rağmen (alanı 56.4 kilometre kare), derinliği sebebiyle hacim olarak diğerinden daha büyüktür (en derin noktası 230 metredir). Burada birkaç çeşit canlı bulunmaktadır, fakat aralarından bir tanesi yıllarca insanlar tarafından var olduğu düşünülen gizemli bir yaratıktır.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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