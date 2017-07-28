ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland şehrindeki BART (körfez bölgesi hızlı ulaşım) treninde masturbasyon yaptığı iddia edilen bir adam bir kadının polis ile irtibata geçmesi üzerine tutuklandı.

MASTÜRBASYON YAPTIĞINI GÖREN KADIN YAKALATTI

Polisin bildirdiğine göre, kadın görgü tanığı Pittsburglu olduğu öğrenilen 53 yaşındaki adamın saat gece 4:40'ta masturbasyon yaptığı esnada polisle irtibata geçti.

TUTUKLANAN ADAM, BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Treni devriye kontrolünde tutan polisler sabah 7 sularında adamı yakalayarak teşhirciliğe maruz bırakma şüphesiyle tutukladı.

10 bin dolar kefalet istenen adamın bugün hakim karşısına çıkması planlanıyor.

Kaynak: haberinburada