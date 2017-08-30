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ABD'de Rahibe Kılığındaki Kadınlar, Banka Soymak İstedi

ABD'DE RAHİBE KILIĞINDAKİ KADINLAR, BANKA SOYMAK İSTEDİ

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde rahibe kılığına giren kadınlar, silahlı soygun girişiminde bulundu. FBI her yerde onları aranıyor.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Abd'de Rahibe Kılığındaki Kadınlar, Banka Soymak İstedi(8/10)4

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde rahibe kılığına girerek bir bankada silahlı soygun girişiminde bulunan iki kadın, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranıyor.

KADINLARDAN BİRİ SİLAH ÇEKTİ

Tannersville kasabasındaki soygun girişimi sırasında kadınlardan biri, kasadaki paranın verilmesini isterken silah çekti. Her iki kadın da siyah rahibe kıyafetleri giyiyordu ve biri güneş gözlüğü de takıyordu.

ALARM ÜZERİNE KAÇAN KADINLAR ARANIYOR

Soygun girişiminde bulunan kadınların, bankadaki bir gişe görevlisinin soygun alarmını çalıştırması üzerine, herhangi bir şey alamadan kaçtıkları belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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