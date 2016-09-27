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abd'de patlama: 5 yaralı

ABD'DE PATLAMA: 5 YARALI

ABD'nin New York'ta bir binada meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarih : 27 Eylül 2016, 17:15
Puan Ver : Abd'de Patlama: 5 Yaralı(0/10)


 ABD'nin New York'un Bronx bölgesinde bir dairede patlama meydana geldi. 2'si itfaiyeci az 5 kişi yaralandığı patlama nedeniyle patlamanın yaşandığı binanın çevresindeki iki binada da hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevrede bulunan evler de boşaltıldı.

 

Patlamadan kısa bir süre önce gaz sızıntısı ihbarı yapıldığı ifade edilirken, patlamanın da bu nedenle meydana gelmiş olabileceği kaydedildi.








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