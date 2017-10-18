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ABD'de Parayı Bulan Eski Fenerbahçeli Bogdanovic, Yeni Arabasıyla Şov Yaptı

ABD'DE PARAYI BULAN ESKİ FENERBAHÇELİ BOGDANOVİC, YENİ ARABASIYLA ŞOV YAPTI

27 milyon dolar karşılığında NBA takımlarından Sacramento'yla anlaşan Bogdanovic, yeni arabasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 12:50
Puan Ver : Abd'de Parayı Bulan Eski Fenerbahçeli Bogdanovic, Yeni Arabasıyla Şov Yaptı(7/10)3

Sezon başında Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic, yeni arabasıyla şov yaptı.

27 milyon dolar karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atan 24 yaşındaki Sırp basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni oyuncağım." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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