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abd'de panik! binlerce insan tahliye edildi

ABD'DE PANİK! BİNLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Kaliforniya eyaletinde Oroville Baraj Gölü'ndeki delik nedeniyle su baskını yaşanmasından endişe eden yetkililer, kasaba ve etrafındaki yerleşim yerleri için tahliye kararı verdi

Tarih : 13 Şubat 2017, 13:27
Puan Ver : Abd'de Panik! Binlerce İnsan Tahliye Edildi(9/10)9


ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yağmur suyuyla seviyesi yükselen baraj gölündeki deliğin yerleşim yerleri için tehlike oluşturması nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.



Alınan bilgiye göre, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, ABD'nin en yüksek barajı Oroville Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Su seviyesini azaltmak için tahliye savağını kullanmak isteyen görevliler, bu bölümde delik olduğunu fark etti.



Deliğin büyümeye başlaması ve su baskınlarına neden olması riski nedeniyle yetkililer, yaklaşık 16 bin nüfuslu Oroville kasabası ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlara bölgeden ayrılmaları ve yüksek yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.



Tahliye kararının ardından binlerce kişinin araçlarıyla bölgeden ayrılmak için harekete geçtiği, yollarda uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.



 



kaynak:ahaber








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