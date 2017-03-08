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Abd'de Özgürlük Anıtı Karanlığa Gömüldü
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abd'de özgürlük anıtı karanlığa gömüldü

ABD'DE ÖZGÜRLÜK ANITI KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

ABD'nin New York kentinin simgesi konumundaki Özgürlük Anıtı, dün gece elektrik kesintisi nedeniyle birkaç saatliğine karanlığa gömüldü.

Tarih : 08 Mart 2017, 12:38
Puan Ver : Abd'de Özgürlük Anıtı Karanlığa Gömüldü(8/10)10


Yerel basındaki haberlerde, Özgürlük Anıtı'nın ışıklandırmasının yerel saatle 05.00'e kadar kesildiği belirtildi. Anıtın içinde bulunduğu Ulusal Park'ın yetkilileri, planlı olmayan kesintinin, parktaki tadilattan kaynaklandığını bildirdi.



Yetkililer, sosyal medyada dolaşan, anıtın ışıklarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek için kapatıldığı iddialarını ise reddetti.



 



kaynak:sabah








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