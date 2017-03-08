

Yerel basındaki haberlerde, Özgürlük Anıtı'nın ışıklandırmasının yerel saatle 05.00'e kadar kesildiği belirtildi. Anıtın içinde bulunduğu Ulusal Park'ın yetkilileri, planlı olmayan kesintinin, parktaki tadilattan kaynaklandığını bildirdi.







Yetkililer, sosyal medyada dolaşan, anıtın ışıklarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkati çekmek için kapatıldığı iddialarını ise reddetti.







kaynak:sabah