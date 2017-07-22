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ABD'de Öldürülen Kızının Cenazesine Katılabilmek İçin Başkan Trump'a Yalvardı

ABD'DE ÖLDÜRÜLEN KIZININ CENAZESİNE KATILABİLMEK İÇİN BAŞKAN TRUMP'A YALVARDI

ABD'de uyuşturucu nedeniyle sınır dışı edilen baba, 12 Temmuz'da boğazı kesilerek öldürülen kızı AbbieGail'in cenaze törenine katılabilmek için, jamaika'dan hazırladığı video ile Trump'a yalvardı.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Abd'de Öldürülen Kızının Cenazesine Katılabilmek İçin Başkan Trump'a Yalvardı(10/10)6

ABD'nin New Jersey eyaletinde boğazından bıçaklanarak öldürülen AbbieGail Smith'in babası Kenroy Smith, kızlarının cenaze törenine katılabilmek için ABD Başkanı Trump'a seslendiği bir video yayınladı. AbbieGail'in babası daha önce ABD'den sınırdışı edilmiş, cenaze törenine katılmak için vize başvurusu yapan abla Kenish Smith'e ise vize verilmemişti.

ÇÖP ATMAYA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

AbbieGail Smith'in 12 Temmuz'da çöp atmaya giderken öldürüldüğü açıklanmıştı.

BABA UYUŞTURUCU NEDENİYLE SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Baba Kenroy Smith ise 2001 yılında hintkeneviri nedeniyle gözaltına alındıktan Jamaika'ya sınır dışı edilmişti.

"LÜTFEN KIZIMI SON BİR KEZ GÖRMEME İZİN VERİN"

Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi bir video yayınlayan Kenroy Smith, "Lütfen kızım toprağa gömülmeden önce onu son bir defa görmeme izin verin" dedi.

"GÖZLERİMİ KAPATTIĞIMDA, OYUN OYNARKENKİ HALİNİ GÖRÜYORUM"

APP.com'a konuşan Smith, vize başvurusuna hala bir yanıt alamadığını söyledi ve ekledi: "Gözümü her kapattığımda gözlerimin önüne onun oyun oynarkenki hali geliyor. Çok şirin bir kızdı."

"BİZ BİR AİLEYİZ KIZIMIZ İÇİN BİRARADA OLMALIYIZ"

AbbieGail'in Maryland'de yaşayan ablası Latisha Smith de yerel yöneticilere mektup yazarak ailesine vize konusunda yardımcı olunmasını istedi: "Biz bir aileyiz ve AbbieGail için birarada olmamız lazım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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