ABD'DE OĞLUNU AŞILATMAYI REDDEDEN ANNEYE HAPİS CEZASI
ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Rebecca Bredow isimli kadın, 9 yaşındaki oğluna aşı yapılmasını reddettiği için mahkeme kararıyla hapsedildi.
ABD'nin Michigan eyaletinde Rebecca Bredow adlı bir kadın oğluna aşı yapılmasını reddetti. Tutuklanan Bredow yargılandığı davada suç bulunarak, 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bredow'un 9 yaşındaki oğluna aşı yapılmasına yönelik mahkeme kararı vardı.
Mahkeme aşı yapılması için Bredow'un boşandığı eşine çocuğun geçici velayeti de verdi.
EŞİYLE YAPTIĞI ANLAŞMASI UYGULAMADI
Michigan'da ebeveynler çocukların aşılarını kişisel inançları doğrultusunda geciktirme ya da atlama hakkına sahip.
Ancak Bredow oğluna aşı yapılması konusunda eski eşiyle geçen yıl yaptığı anlaşmayı uygulamadığı için yasal sorunla karşılaştı.
İki çocuk annesi Bredow "mahkemeye saygısızlık" ve "oğluna aşı yapılması yönündeki mahkeme kararını uygulamamaktan" ceza aldı.
Bredow eski eşiyle çocuğunun aşılarını geciktirecekleri konusunda anlaşmıştı.
BABANIN DA SÖZ HAKKI OLDUĞUNA HÜKMETTİ
ABC News Televizyonunun haberine göre çift 2008 yılında ayrıldı. Çocuğun babası ise oğluna aşı yapılmasını istedi.
Oakland bölgesi yargıçlarından Karen McDonald çocuğun ana varisi anne olmasına karşın, babanın da söz hakkı bulunduğuna hükmetti.
"İNANDIĞIM ŞEYLER İÇİN HAPSE GİRMEYE RAZIYIM"
Rebecca Bredow mahkemede "Ben iyi eğitimli bir anneyim. Çocuğuma aşı yapılması benim inançlarıma ters. İnandığım şeyler için hapse gitmeyi inanmadığım bir şeye boyun eğmeye tercih ederim" dedi.
Çocuklara aşı yapılmasına karşı çıkan gruplar aşıların çocuklara zarar vereceğini ve otizme neden olabileceğini savunuyor. Bu grupların iddiaları tıp dünyasında karşılık görmüyor.
Michigan, ABD'de çocuklara aşı yapılma oranı sıralamasında 50 eyalet içinde 43'üncü sırada yer alıyor.
Yetkililer ülkede çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden ebeveynlerin daha önce de tutuklandığını söylüyor.
Aşı olmamış çocukların ABD'de okula gitmesi yasak. Bu nedenle pek çok anne baba çocuklarını evde eğitiyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
- Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlı Oyuncu Khan'ı Kabul Etti
- Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin
- Katalonya Referandumunun Resmi Sonuçlarını Açıkladı! Sandıktan Bağımsızlık Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
- Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
- Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
- Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
- Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
DÜNYA HABERLERİ
- Emniyet Kemeri Takmayan Kadına Patronundan İlginç Ceza: Bantla Duvara Yapıştırdı
- Oyuncak Korna Yutan Çocuğun Ağzından Düdük Sesi Çıkıyor
- Suudi Arabistan'da Bir İlk! Kadın Sürücü Kaza Yaptı, 1 Kişi Öldü
- Las Vegas Katliamının En Küçük Tanığı Daha 5 Yaşında!
- Benzin İstasyonunda Sigara İçen Duyarsız Adama, Yangın Tüpü Sıktılar
Bu Haberle İlgili Yorumlar